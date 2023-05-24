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В Белгородской области сбили дрон-камикадзе

В Белгородской области пограничники сбили беспилотник-камикадзе рядом с селом Середа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Белгородской области сбили дрон-камикадзе
© U.S. Army/Wikimedia Commons

По информации канала, дрон сбили примерно в 15:00. Cогласно предварительным данным, его запустили со стороны села Старица Харьковской области.

Отмечается, что беспилотник взорвался в воздухе и не нанес ранения и повреждения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ негативно относятся к заявлениям секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о повторных диверсиях на территории приграничных регионов России.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел КПП в Козинке в Белгородской области, когда там работали журналисты.

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