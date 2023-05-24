В Белгородской области сбили дрон-камикадзе

В Белгородской области пограничники сбили беспилотник-камикадзе рядом с селом Середа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© U.S. Army/Wikimedia Commons

По информации канала, дрон сбили примерно в 15:00. Cогласно предварительным данным, его запустили со стороны села Старица Харьковской области.

Отмечается, что беспилотник взорвался в воздухе и не нанес ранения и повреждения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ негативно относятся к заявлениям секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о повторных диверсиях на территории приграничных регионов России.