Россиянина осудили за убийство бывшей учительницы

Молодой житель Тульской области убил свою бывшую учительницу, случайно зайдя к ней в квартиру в поисках сигарет, и ограбил магазин. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Как говорится в заявлении ведомства, убийство женщины и кража с незаконным проникновением произошла в ночное время 17 апреля 2022 года в городе Пучеж. В тот день 19-летний осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел в одну из квартир дома на улице Ленина. Согласно данным следствия, он искал сигареты и оказался в помещении случайно. Молодой человек узнал в хозяйке дома свою бывшую школьную учительницу.

Она предложила нежданному гостю остаться и сразу же стала звонить по мобильному телефону. По какой-то причине ее экс-ученик решил, что женщина собирается обратиться в полицию, и стал избивать ее руками и ногами. Злоумышленник нашел в квартире канцелярский нож, а затем нанес удары потерпевшей и им. Педагог скончалась на месте происшествия.

После этого юноша, как было установлено судом, незаконное проник в продуктовый магазин и унес оттуда сигареты, зажигалки и денежные.

По итогу судебных разбирательств он получил 10 лет колонии строгого режима с последующими ограничением свободы на 1 год и 3 месяца.