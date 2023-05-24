В Якутске задержали мужчину, изнасиловавшего 5-летнюю внучку сожительницы

В Якутске задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании пятилетней внучки сожительницы во время стрима в "Чатрулетке". Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

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По данным издания, в начале мая 2023 года неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Это произошло в прямом эфире. Кадры были опубликованы в социальных сетях, получив широкую огласку. Пользователи интернета вместе с полицией пытались установить личность злоумышленника.

Частный детектив Максим Заболотный помог выяснить, что к совершению преступления может быть причастен 42-летний житель Якутска Айдер Асанов, мужчину задержали. В квартире подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов изъяли его ноутбук и USB-флеш-накопитель. Потерпевшей в деле стала пятилетняя внука сожительницы мужчины.

В отношении Асанова возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.