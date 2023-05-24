В Чечне на последнем звонке загорелись воздушные шары
Прокуратура Чечни начала проверку по факту возгорания воздушных шаров на последнем звонке в школе села Аллерой. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.
«В соответствии с поручением прокурора республики Арсана Адаева организована проверка по факту возгорания воздушных шаров на мероприятии в средней общеобразовательной школе № 2 в селе Аллерой. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.
На видео, опубликованном прокуратурой, видна группа выпускников, которые держат белые и сиреневые воздушные шарики. Спустя время шарики резко загораются в их руках, поднимая столб пламени, который затем также быстро пропадает.
По итогам проверки прокуратура даст оценку соблюдения установленных требований безопасности при использовании пиротехнической продукции.