В Москве загорелось здание популярного театра Et Cetera, расположенного в Красносельском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, передает агентство городских новостей «Москва».

По данным издания, пожар в семиэтажном здании начался на пятом этаже в подсобном помещении. Сообщается, что в среду, 24 мая, в 10:13 на пульт спасателей поступила информация о возгорании. К моменту приезда сотрудников МЧС 50 человек выбрались из здания самостоятельно. В 10:50 пожар был ликвидирован на площади 5 квадратных метров.

В пресс-службе добавили, что один человек пострадал в результате возгорания в здании театра. По данным издания, им оказался сотрудник МЧС, надышавшийся угарным газом. Мужчина передан медикам.