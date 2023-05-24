Мосгорсуд оставил в силе заочный арест основателя «Медиазоны» Верзилова*

Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест со второй попытки. В январе 2023 года тот же суд отказал СКР в заочном аресте Верзилова по делу о неуведомлении о наличии второго гражданства (ст. 330.2 УК РФ). Это дело было возбуждено в июле 2022 года, тогда как канадский паспорт Верзилов получил в 2005 году. Тогда суд отклонил просьбу следствия, указав, что вмененная ему статья не предусматривает заключения под стражу даже в исключительных случаях.