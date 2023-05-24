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Мосгорсуд оставил в силе заочный арест основателя «Медиазоны» Верзилова

Мосгорсуд отказался отменить решение Басманного суда Москвы, который 27 марта выдал санкцию на заочный арест основателя «Медиазоны» Петра Верзилова* (Верзилов и издание признаны в России иноагентами). Об этом Business FM сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Мосгорсуд оставил в силе заочный арест основателя «Медиазоны» Верзилова*
© РИА Новости

«Вышестоящий суд отклонил его апелляционную жалобу», — сказал он.

Верзилову вменяется пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти или вражды»).

Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест со второй попытки. В январе 2023 года тот же суд отказал СКР в заочном аресте Верзилова по делу о неуведомлении о наличии второго гражданства (ст. 330.2 УК РФ). Это дело было возбуждено в июле 2022 года, тогда как канадский паспорт Верзилов получил в 2005 году. Тогда суд отклонил просьбу следствия, указав, что вмененная ему статья не предусматривает заключения под стражу даже в исключительных случаях.

Дело о фейках о российской армии связано с публикацией в Twitter (заблокирован в России) в апреле 2022 года.

*Верзилов и издание "Медиазона" признаны в России иноагентами

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