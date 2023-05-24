Уехавшего из России бывшего госслужащего заподозрили в нарушении гостайны

В управлении ФСБ по Смоленской области заявили, что уголовное дело о нарушении гостайны возбуждено в отношении жителя Москвы, который после увольнения со службы выехал из страны, несмотря на пятилетний запрет на выезд. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый порядка десяти лет занимал должности в организации, у которой есть лицензия на работу с гостайной, а также имел допуск к сведениям особой важности, При их разглашении может быть причинен ущерб внешней и внутренней политике Российской Федерации в сферах науки и военной отрасли.

После окончания своих должностных обязанностей он подписал документ, в котором был оповещен о том, что после увольнения на него распространяется пятилетнее ограничение на выезд за пределы России, которое он нарушил в районе Смоленской области.

В публикации отмечается, что мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.