Студентку колледжа нашли мертвой в московской квартире
17-летняя студентка колледжа умерла от передозировки наркотиков и алкоголя, сообщает Telegram-канал Shot.
По имеющейся информации, девушка вместе со знакомой сняла четырехкомнатную квартиру на юго-западе Москвы. Сообщается, что подруги решили отметить новоселье. Спустя время приятельница обнаружила соседку без сознания.
Приехавшие на вызов медики констатировали смерть несовершеннолетней. Выяснилось, причиной гибели девушки стала передозировка спиртных напитков, наркотиков и сильнодействующих веществ.
Ранее московская студентка решила заработать на секс-услугах и попала в заложницы.