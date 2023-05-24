Студентку колледжа нашли мертвой в московской квартире

17-летняя студентка колледжа умерла от передозировки наркотиков и алкоголя, сообщает Telegram -канал Shot.

По имеющейся информации, девушка вместе со знакомой сняла четырехкомнатную квартиру на юго-западе Москвы. Сообщается, что подруги решили отметить новоселье. Спустя время приятельница обнаружила соседку без сознания.