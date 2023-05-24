В Ростове-на-Дону за госизмену задержали конструктора предприятия ОПК

"Федеральной службой безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону. По полученным данным, в период с февраля по апрель 2023 года этот гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны МО Украины, выполняя его задания, а также инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории Ростова-на-Дону", - отметили в ФСБ.