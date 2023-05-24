$80.17+0.2386.55+0.05
1 час назад

В Ростове-на-Дону за госизмену задержали конструктора предприятия ОПК

ТАССиещё 18

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса, передавшего военной разведке Украины данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону. По полученным данным, в период с февраля по апрель 2023 года этот гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны МО Украины, выполняя его задания, а также инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории Ростова-на-Дону", - отметили в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена) в форме шпионажа.

Инженеру-конструктору грозит вплоть до пожизненного заключения. Его фамилию в ФСБ не уточнили.

Происшествия,Видео,ФСБ,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий