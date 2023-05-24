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В России обезьяна вцепилась годовалой девочке в лицо

В Южно-Сахалинске обезьяна набросилась на годовалую девочку. Об этом сообщает сайт ASTV.ru.

В России обезьяна вцепилась годовалой девочке в лицо
© Unsplash

Все произошло на прогулке. По словам бабушки ребенка, животное держал в руках один из горожан. Когда мужчина проходил мимо коляски, обезьяна спрыгнула и вцепилась девочке в лицо. Ребенок заплакал, из нанесенных животным ран тут же пошла кровь.

Отец девочки уточнил, что после случившегося владелец обезьяны убежал с криком: «Она не больна!». Родственники пострадавшего ребенка не смогли догнать мужчину. Девочку отвезли в больницу.

В региональном главке МВД России изданию сообщили о проведении проверки по факту нападения на ребенка.

Ранее жителей Магнитогорска напугала агрессивная обезьяна, разгуливавшая по улицам города. До приезда полицейских животное успело укусить нескольких челвоек.

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