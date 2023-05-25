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ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

ВСУ обстреляли приграничный российский регион
© Lenta.ru

По его словам, в результате обстрела пострадавших нет. При этом осколки снарядов повредили два частных домовладения, где оказался посечен забор, а также выбиты окна. В светлое время суток подомовой обход продолжится, добавил глава области.

За минувшие сутки ВСУ больше 100 раз обстреляли территорию Белгородской области. По словам Гладкова, основной удар пришелся на Грайворонский городской округ, который 22 мая подвергся атаке украинской диверсионно-разведывательной группы. За 24 мая территорию муниципалитета обстреляли 87 раз.

В результате атаки со стороны Украины была контужена 85-летняя местная жительница. Больше всего прилетов — 84 — зафиксировали в селе Козинка. Еще три минометных снаряда попали по селу Дроновка.

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