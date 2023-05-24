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Ребенок напился парфюма и чуть не умер в Москве

12-летний мальчик напился парфюма и чуть не умер в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Школьника обнаружили без сознания в подъезде многоэтажного дома.

Ребенок напился парфюма и чуть не умер в Москве
© РИА Новости

По имеющейся информации, ребенок узнал, что выпитый одеколон может привести к алкогольному опьянению. Школьник и его приятели приобрели несколько флаконов духов. Собравшись после школы, дети попробовали спиртосодержащее парфюмерное средство.

Мальчика на лестнице в подъезде обнаружил старший брат, он тут же вызвал скорую. Пострадавшего госпитализировали с острым отравлением алкоголем. В настоящий момент состояние пациента пришло в норму, его жизни ничто не угрожает.

Ранее ребенок выпил сок в столичном кафе и получил ожог пищевода.

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