Ребенок напился парфюма и чуть не умер в Москве

12-летний мальчик напился парфюма и чуть не умер в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Школьника обнаружили без сознания в подъезде многоэтажного дома.

По имеющейся информации, ребенок узнал, что выпитый одеколон может привести к алкогольному опьянению. Школьник и его приятели приобрели несколько флаконов духов. Собравшись после школы, дети попробовали спиртосодержащее парфюмерное средство.

Мальчика на лестнице в подъезде обнаружил старший брат, он тут же вызвал скорую. Пострадавшего госпитализировали с острым отравлением алкоголем. В настоящий момент состояние пациента пришло в норму, его жизни ничто не угрожает.