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SHOT: мужчина подорвался при попытке прорваться в Ростовскую область

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что на территорию Ростовской области попытался проникнуть мужчина со взрывчаткой. По информации канала, при задержании пограничниками он подорвался и погиб. Минобороны РФ информацию не комментировало.

SHOT: мужчина подорвался при попытке прорваться в Ростовскую область
© News.ru

SHOT пишет, что инцидент произошел в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка» на границе Донецкой Народной Республики и Ростовской области. По информации канала, мужчина перелез через забор и побежал в сторону лесополосы в направлении хутора Максимов. По тревоге были подняты пограничники, уточняет SHOT.

По сведениям Telegram-канала, когда нарушителя почти нагнали, он понял, что уйти не получится, и взорвал неустановленное самодельное взрывное устройство. SHOT уточняет, что личность погибшего определить пока не удалось.

Ранее в Ейске полицейские остановили «Ниву» для проверки документов. Водитель отказался их предоставить и потребовал, чтобы стражи порядка отпустили его, в противном случае он пригрозил привести в действие СВУ. Когда силовики решили пойти на штурм, мужчина активировал СВУ. В итоге водитель «Нивы» скончался на месте, несколько полицейских получили контузию.

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