SHOT: мужчина подорвался при попытке прорваться в Ростовскую область

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что на территорию Ростовской области попытался проникнуть мужчина со взрывчаткой. По информации канала, при задержании пограничниками он подорвался и погиб. Минобороны РФ информацию не комментировало.

SHOT пишет, что инцидент произошел в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка» на границе Донецкой Народной Республики и Ростовской области. По информации канала, мужчина перелез через забор и побежал в сторону лесополосы в направлении хутора Максимов. По тревоге были подняты пограничники, уточняет SHOT.

По сведениям Telegram-канала, когда нарушителя почти нагнали, он понял, что уйти не получится, и взорвал неустановленное самодельное взрывное устройство. SHOT уточняет, что личность погибшего определить пока не удалось.