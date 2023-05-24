Внук ударил свою бабушку грифом гантели и потом задушил шнурком

В столичной квартире обнаружили тело задушенной шнурком от ботинок пенсионерки с пробитой головой, сообщает ГСУ СК России в Москве.

Фото: мослента мослента

По данным ведомства, убийство произошло утром в среду, 24 мая. Мужчина 1996 года рождения несколько раз ударил пенсионерку по голове грифом гантели, а затем задушил шнурком от ботинок.

Женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Как уточнили в Прокуратуре Москвы, ее внук сам сообщил в полицию о происшествии и был задержан.