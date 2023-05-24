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1 час назад

Москвич ударил свою бабушку грифом гантели и потом задушил шнурком

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В столичной квартире обнаружили тело задушенной шнурком от ботинок пенсионерки с пробитой головой, сообщает ГСУ СК России в Москве.

Внук ударил свою бабушку грифом гантели и потом задушил шнурком
Фото: мослентамослента

По данным ведомства, убийство произошло утром в среду, 24 мая. Мужчина 1996 года рождения несколько раз ударил пенсионерку по голове грифом гантели, а затем задушил шнурком от ботинок.

Женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Как уточнили в Прокуратуре Москвы, ее внук сам сообщил в полицию о происшествии и был задержан.

Ранее житель Подмосковья убил ножом одного своего приятеля и ранил второго.

Происшествия,Следственный комитет,
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