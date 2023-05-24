Беспилотник повредил здание в Белгородской области
Неизвестный беспилотный летательный аппарат скинул два взрывных устройства на здание Центра Молодежных инициатив в Борисовке Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным портала, атака БПЛА произошла в ночь на 24 мая. В результате взрывов повреждены два автомобиля, а также остекление и фасад здания. Из людей никто не пострадал.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 24 мая сбили беспилотник над Белгородским районом.
Также губернатор сообщал, что на проезжую часть с дрона было сброшено взрывное устройство.
23 мая губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что беспилотный летательный аппарат в Суджанском районе сбросил на электроподстанцию взрывное устройство, после чего три села были обесточены.