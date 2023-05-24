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Беспилотник повредил здание в Белгородской области

Неизвестный беспилотный летательный аппарат скинул два взрывных устройства на здание Центра Молодежных инициатив в Борисовке Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Беспилотник повредил здание в Белгородской области
© Телеграм-канал «SHOT»

По данным портала, атака БПЛА произошла в ночь на 24 мая. В результате взрывов повреждены два автомобиля, а также остекление и фасад здания. Из людей никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 24 мая сбили беспилотник над Белгородским районом.

Также губернатор сообщал, что на проезжую часть с дрона было сброшено взрывное устройство.

23 мая губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что беспилотный летательный аппарат в Суджанском районе сбросил на электроподстанцию взрывное устройство, после чего три села были обесточены.

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