Беспилотник повредил здание в Белгородской области

Неизвестный беспилотный летательный аппарат скинул два взрывных устройства на здание Центра Молодежных инициатив в Борисовке Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По данным портала, атака БПЛА произошла в ночь на 24 мая. В результате взрывов повреждены два автомобиля, а также остекление и фасад здания. Из людей никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 24 мая сбили беспилотник над Белгородским районом.

Также губернатор сообщал, что на проезжую часть с дрона было сброшено взрывное устройство.