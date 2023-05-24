В Белгородской области сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник над Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По информации главы области, никто не пострадал. Последствия на земле уточняют сотрудники оперативных служб.

В ночь на среду, 24 мая беспилотник сбросил взрывчатку на дорогу в Белгороде. Пострадавших нет, взрывом оказался поврежден легковой автомобиль. В сети также появились кадры с места атаки дрона.

В Белгородской области из-за регулярных обстрелов действует средний уровень реагирования — он был введен в октябре 2022 года указом президента Владимира Путина. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.