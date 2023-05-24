Пожар произошел на складе самокатов на северо-востоке Москвы

На северо-востоке столицы произошел пожар на складе самокатов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в среду, 24 мая.

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По данным ведомства в ночь на среду загорелось помещение на первом этаже дома № 8, корпус 1 в Гостиничном проезде. Из здания были эвакуированы 40 человек.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В 3:39 возгорание было локализовано, в 3:56 — ликвидировано.