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Пожар произошел на складе самокатов на северо-востоке Москвы

На северо-востоке столицы произошел пожар на складе самокатов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в среду, 24 мая.

Пожар произошел на складе самокатов на северо-востоке Москвы
© вечерняя москва

По данным ведомства в ночь на среду загорелось помещение на первом этаже дома № 8, корпус 1 в Гостиничном проезде. Из здания были эвакуированы 40 человек.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В 3:39 возгорание было локализовано, в 3:56 — ликвидировано.

По данным МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.

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