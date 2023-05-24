Пожар произошел на складе самокатов на северо-востоке Москвы
На северо-востоке столицы произошел пожар на складе самокатов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в среду, 24 мая.
По данным ведомства в ночь на среду загорелось помещение на первом этаже дома № 8, корпус 1 в Гостиничном проезде. Из здания были эвакуированы 40 человек.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В 3:39 возгорание было локализовано, в 3:56 — ликвидировано.
По данным МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.