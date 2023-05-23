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В Эстонии загорелось хранилище опасных отходов

В Таллине (Эстония) на улице Суур-Сыямяэ загорелось хранилище опасных отходов. На месте происшествия раздаются взрывы, пишут «Известия».

В Эстонии загорелось хранилище опасных отходов
© соцсети

На кадрах опубликованных очевидцами видеороликов над хранилищем отходов поднимается густой черный дым.

Отмечается, что сигнал о возгорании огнеборцы получили в 17:49 мск. На место происшествия были направлены представители экстренных служб.

Спасатели эвакуировали людей из опасной зоны. По предварительным данным, никто не пострадал.

В настоящее время огнеборцы тушат пожар при помощи специального крана.

Напомним, что пожары на комплексе происходят постоянно. Наиболее сильные возгорания были зафиксированы в 2018 году: практически сгорела станция по переработке мусора, значительные повреждения получил завод по производству топлива из отходов.

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