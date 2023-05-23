В Эстонии загорелось хранилище опасных отходов
В Таллине (Эстония) на улице Суур-Сыямяэ загорелось хранилище опасных отходов. На месте происшествия раздаются взрывы, пишут «Известия».
На кадрах опубликованных очевидцами видеороликов над хранилищем отходов поднимается густой черный дым.
Отмечается, что сигнал о возгорании огнеборцы получили в 17:49 мск. На место происшествия были направлены представители экстренных служб.
Спасатели эвакуировали людей из опасной зоны. По предварительным данным, никто не пострадал.
В настоящее время огнеборцы тушат пожар при помощи специального крана.
Напомним, что пожары на комплексе происходят постоянно. Наиболее сильные возгорания были зафиксированы в 2018 году: практически сгорела станция по переработке мусора, значительные повреждения получил завод по производству топлива из отходов.