$80.17+0.2386.55+0.05

Осужденный на 22 года за госизмену Сафронов обжаловал приговор в Верховном суде

Осужденный на 22 года строгого режима советник главы «Роскосмоса» и экс-журналист Иван Сафронов обжаловал свой приговор по делу о госизмене в Верховном суде. Об этом «Коммерсантъ».

Осужденный на 22 года за госизмену Сафронов обжаловал приговор в Верховном суде
© РИА Новости

Отмечается, что кассационную жалобу подали адвокаты Сафронова Дмитрий Катчев и Даниил Никифоров. Юристы посетили осужденного в колонии в Красноярском крае и согласовали с ним текст с просьбой об отмене приговора. Защитники журналиста считают, что рассмотрение жалобы может начаться ближе к осени.

Катчев и Никифоров сообщили также о возникших проблемах в ИК-7, где содержится Сафронов. Юристам предложили встречаться с подзащитным только в помещении для краткосрочных свиданий. Отмечается, что разговаривать разрешалось только через стекло. Также защитники журналиста сообщили, что обменялись документами через сотрудников ФСИН.

5 сентября Мосгорсуд вынес приговор Сафронову — он получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей.

По данным ФСБ, журналист с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий