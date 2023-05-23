Осужденный на 22 года за госизмену Сафронов обжаловал приговор в Верховном суде

Осужденный на 22 года строгого режима советник главы «Роскосмоса» и экс-журналист Иван Сафронов обжаловал свой приговор по делу о госизмене в Верховном суде. Об этом «Коммерсантъ».

Отмечается, что кассационную жалобу подали адвокаты Сафронова Дмитрий Катчев и Даниил Никифоров. Юристы посетили осужденного в колонии в Красноярском крае и согласовали с ним текст с просьбой об отмене приговора. Защитники журналиста считают, что рассмотрение жалобы может начаться ближе к осени.

Катчев и Никифоров сообщили также о возникших проблемах в ИК-7, где содержится Сафронов. Юристам предложили встречаться с подзащитным только в помещении для краткосрочных свиданий. Отмечается, что разговаривать разрешалось только через стекло. Также защитники журналиста сообщили, что обменялись документами через сотрудников ФСИН.

5 сентября Мосгорсуд вынес приговор Сафронову — он получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей.