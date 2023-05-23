СКР организовал проверку инцидента в одной из школ в Волгоградской области

Иловлинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области организовал проверку по факту нападения выпускника на одноклассницу во время линейки, посвященной последнему звонку, в одной из школ 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по региону.

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«Иловлинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по области организована проверка по факту инцидента, произошедшего 23 мая 2023 года в одной из школ Иловлинского района Волгоградской области», — говорится в тексте.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки они дадут оценку действиям должностных лиц школы.