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В Курской области три села обесточены из-за сброшенного ВСУ взрывного устройства

Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на подстанцию в Суджанском районе Курской области. В результате происшествия обесточены три села. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Три села под Курском обесточены из-за сброшенного ВСУ взрывного устройства
© globallookpress.com

"В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточенными села Плехово, Гуево и Горналь", - написал Старовойт.

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Губернатор добавил, что пострадавших среди жителей нет, ремонтные бригады приступили к восстановительным работам.

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