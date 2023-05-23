Россиянина осудят за контрабанду минералов на 82 миллиона рублей

В Республике Бурятия за контрабанду стратегически важных ресурсов стоимостью 82 миллиона рублей перед судом предстанет руководитель коммерческой организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР .

Фигуранту вменяется два эпизода по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных ресурсов»). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, с мая по ноябрь 2013 года обвиняемый незаконно вывез из России минерал нефрит общим весом более 30 тысяч килограммов на сумму свыше 29 миллионов рублей. В 2021 году он пытался вывезти минерал жадеит общим весом более 340 килограммов и нефрит весом более шести тысяч килограммов на сумму более 53 миллионов рублей.