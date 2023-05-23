Суд арестовал обвиняемую в убийстве мужа 25-летнюю женщину

Суд арестовал 25-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве мужа, до 21 июля. Об этом во вторник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, обвиняемая возражала против заключения ее под стражу. Несмотря на это, суд с учетом позиции Люблинской межрайонной прокуратуры, принял решение об аресте.

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне на улице Шоссейная. Женщина в ходе ссоры с мужем взяла в руки нож и нанесла ему несколько ударов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Позднее ее задержали. В ходе допроса женщина признала вину в совершенном преступлении.