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Суд приговорил правозащитника Хамроева к 14 годам по делу о терроризме

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима правозащитника Бахрома Хамроева. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает ТАСС с ссылкой на суд.

Суд приговорил правозащитника Хамроева к 14 годам по делу о терроризме
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Правозащитника признали виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и статье 205.5 («Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической») УК РФ. Первые три года он будет отбывать в тюрьме.

По версии следствия, Хамроев является членом международной террористической группировки, запрещенной на территории России, «Хизб ут-Тахир аль-Ислами» и националистической узбекской партии «Бирлик». Сам фигурант заявил, что не имеет к организациям отношения, а только помогал людям, обвиняемым в причастности к ним. Прокурор запросил для правозащитника 21 год лишения свободы.

Хамроева задержали 24 февраля 2022 года. Он активно сотрудничал с обществом «Мемориал» (признано в России иноагентом).

Ранее сообщалось, что в Перми поместили в СИЗО до 11 июля правозащитника Александра Чернышова по делу о контрабанде архивов.

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