Американский суд огласит приговор обвиняемому в киберпреступлениях россиянину

Суд огласит приговор обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Владиславу Клюшину летом, сообщила судья Пэтти Сэрис на судебных слушаниях в Бостоне. Ее цитирует ТАСС .

«Заседание для вынесения приговора назначено на 19 июля», — сказала судья, добавив, что оглашение приговора россиянину состоится в 14:30 по местному времени (21:30 мск).

Ранее Клюшин отказался от сделки со следствием. По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, Клюшин хочет как можно быстрее вернуться на родину, чтобы продолжать работу на благо своей страны.