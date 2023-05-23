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Американский суд огласит приговор обвиняемому в киберпреступлениях россиянину

Суд огласит приговор обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Владиславу Клюшину летом, сообщила судья Пэтти Сэрис на судебных слушаниях в Бостоне. Ее цитирует ТАСС.

Американский суд огласит приговор обвиняемому в киберпреступлениях россиянину
© Lenta.ru

«Заседание для вынесения приговора назначено на 19 июля», — сказала судья, добавив, что оглашение приговора россиянину состоится в 14:30 по местному времени (21:30 мск).

Ранее Клюшин отказался от сделки со следствием. По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, Клюшин хочет как можно быстрее вернуться на родину, чтобы продолжать работу на благо своей страны.

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