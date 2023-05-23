$80.17+0.2386.55+0.05
23 минуты назад

Гладков заявил об отмене режима КТО в Белгородской области

Вечерняя Москва

Режим контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области отменен. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков заявил об отмене режима КТО в Белгородской области
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Принято решение об отмене правового режима КТО на территории Белгородской области, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

При этом пресс-служба правительства области добавила, что группировка украинских диверсантов была блокирована и уничтожена российскими подразделениями пограничников при поддержке авиации и артиллерии.

Оставшиеся группы боевиков были отброшены на территорию Украины, после чего по ним было нанесено огневое поражение до полной ликвидации, говорится на сайте руководства Белгородской области.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».

Гладков заявил, что количество пострадавших при обстреле региона увеличилось до 12 человек. Атакованы были город Грайворон и окрестные села Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол и другие населенные пункты.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий