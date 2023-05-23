Гладков заявил об отмене режима КТО в Белгородской области

Режим контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области отменен. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Принято решение об отмене правового режима КТО на территории Белгородской области, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

При этом пресс-служба правительства области добавила, что группировка украинских диверсантов была блокирована и уничтожена российскими подразделениями пограничников при поддержке авиации и артиллерии.

Оставшиеся группы боевиков были отброшены на территорию Украины, после чего по ним было нанесено огневое поражение до полной ликвидации, говорится на сайте руководства Белгородской области.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».