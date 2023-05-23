Названы основные версии нападения российского выпускника с ножом на сверстницу

Следователи рассматривают две основные версии нападения выпускника на одноклассницу в поселке Иловля Волгоградской области. Об этом Следственного комитета России (СКР).

Одной из причин могла стать неразделенная любовь ученика к девочке. Согласно другой версии, подросток напал на сверстницу, заигравшись в компьютерные игры.

По данным ведомства, 17-летний ученик 11-го класса достал имевшийся при нем раскладной нож и нанес одно поверхностное ранение шеи стоявшей перед ним девочке.

В ходе проверки следователи также дадут правовую оценку действиям должностных лиц школы, не обеспечивших безопасность учеников.

Спас девочку другой одноклассник. Он заподозрил неладное, когда увидел, что его малообщительный сверстник обнимает одноклассницу на линейке. Подросток развернулся и увидел лезвие ножа.

«Сразу повернулся, схватил его руку с ножом, начал отводить от одноклассницы и звать на помощь, чтобы мне помогли забрать нож из его руки», — поделился выпускник.