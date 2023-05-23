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Названы основные версии нападения российского выпускника с ножом на сверстницу

Следователи рассматривают две основные версии нападения выпускника на одноклассницу в поселке Иловля Волгоградской области. Об этом Следственного комитета России (СКР).

Названы основные версии нападения российского выпускника с ножом на сверстницу
© РИА Новости

Одной из причин могла стать неразделенная любовь ученика к девочке. Согласно другой версии, подросток напал на сверстницу, заигравшись в компьютерные игры.

По данным ведомства, 17-летний ученик 11-го класса достал имевшийся при нем раскладной нож и нанес одно поверхностное ранение шеи стоявшей перед ним девочке.

В ходе проверки следователи также дадут правовую оценку действиям должностных лиц школы, не обеспечивших безопасность учеников.

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Спас девочку другой одноклассник. Он заподозрил неладное, когда увидел, что его малообщительный сверстник обнимает одноклассницу на линейке. Подросток развернулся и увидел лезвие ножа.

«Сразу повернулся, схватил его руку с ножом, начал отводить от одноклассницы и звать на помощь, чтобы мне помогли забрать нож из его руки», — поделился выпускник.

Ранее стало известно, что в поселке Иловля Волгоградской области 17-летний выпускник на школьной линейке напал на одноклассницу с ножом. На помощь ей пришли одноклассники. Нападавшего передали полицейским, а потерпевшую с порезом на шее увезли в больницу. Также сообщалось, что юноша был безответно влюблен в одноклассницу, был тихим и малообщительным, учился на тройки и четверки.

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