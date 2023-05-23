Порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries из-за блокировок аккаунтов

Порядка 70 человек собрались в главном офисе маркетплейса Wildberries из-за недавних блокировок аккаунтов. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

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Собравшиеся в офисе продавцы требуют от компании разблокировки их аккаунтов. Сам макретплейс недавно сообщил об обнаружении нелегального продвижения и блокировки около 300 аккаунтов продавцов, подозреваемых в этом.

Позднее в компании сообщили, что после проверки 60 процентов заблокированных аккаунтов было принято решение об их разморозке, хотя причастность их владельцев к нелегальным схемам была подтверждена, передает РИА Новости.

В начале мая стало известно, что группа злоумышленников обокрала маркетплейс Wildberries на 654 миллиона рублей.