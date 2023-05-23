Суд по делу о сожжении корана в Волгограде перенесли в Чечню

Житель Волгограда Никита Журавель, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих и поджоге корана возле мечети, предстанет перед судом в Чечне. Дело 19-летнего молодого человека было передано по инициативе федеральных органов власти. Об этом рассказал министр национальной политики республики Ахмед Дудаев, «Коммерсантъ».

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Дудаев пояснил, что юношу будут судить в Чечне, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман.

«У нас здесь, я думаю, он найдет свое наказание в рамках закона», — отметил министр.

По данным «Ъ», он также выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за «адекватную реакцию» на происшествие.

В пресс-службе Следственного комитета России объяснили, что «поводом для принятия решения послужил ряд оснований, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими».

22 мая стало известно, что Центральный районный суд Волгограда арестовал Журавеля на два месяца. На судебном заседании россиянин раскаялся и извинился перед мусульманами.

Видеоролик с сожжением Корана молодым человеком у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде распространился в соцсетях вечером 19 мая. СКР возбудил уголовное дело по статье 148 Уголовного кодекса РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).