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СК начал проверку из-за записи с унижениями школьников с инвалидностью

Следственный комитет (СК) РФ начал проверку после публикации аудиозаписи с унижениями учеников, сделанной в школе номер четыре Василеостровского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

СК начал проверку из-за записи с унижениями школьников с инвалидностью
© globallookpress.com

По данным канала, мать одного из учеников положила в его рюкзак включенный диктофон и записала, как с ним общаются учителя.

На аудиозаписи слышен плач ребенка и голоса взрослых, обсуждающих его и кричащих на него:

«Успокойся, бесстыжая морда, наглая такая. <…> Мне кажется, у него башка еще больше стала. В профиль как встанет, как чемодан. <…> Сейчас как дам по башке. <…> Молчать, раздолбай! Помнишь палочку? Сиди молча».

Родители нескольких учеников утверждают, что к детям применяли физические наказания - у одного ребенка уже сняли побои. Родители также рассказали, что учителя высмеивали внешность и особенности детей, а вместо уроков чаще всего включали мультфильмы.

Следователи изучают аудио и проводят проверки в школе. В администрации Василеостровского района заявили, что учителей, в отношении которых ведут проверку, отстранили от работы

Также проверку «о применении ненадлежащих методов воспитания» начала прокуратура Василеостровского района.

Ранее в Казахстане учителя физкультуры осудили за жестокое обращение с детьми. Суд установил, что он систематически бил учеников мячом во время уроков в интернате для детей с нарушениями слуха и речи.

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