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Труп обнаружили в машине в московском дворе

Человеческий труп был обнаружен на юго-востоке Москвы в автомобиле, припаркованном во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал «СОСЕДИ ЮВАО».

Труп обнаружили в машине в московском дворе
© Мослента

Тело нашли в машине, оставленной на Зеленодольской улице рядом с детской площадкой. Полицию вызвали на место местные жители, почувствовавшие неприятный запах. Место происшествия оцепили. Подробности о погибшем и обстоятельствах его смерти не раскрываются.

Ранее труп обнаружили в Фабричном пруду в подмосковном Реутове. Тело показалось над поверхностью воды, на место прибыла скорая помощь и полиция.

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