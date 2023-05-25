Труп обнаружили в машине в московском дворе

Человеческий труп был обнаружен на юго-востоке Москвы в автомобиле, припаркованном во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал «СОСЕДИ ЮВАО».

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Тело нашли в машине, оставленной на Зеленодольской улице рядом с детской площадкой. Полицию вызвали на место местные жители, почувствовавшие неприятный запах. Место происшествия оцепили. Подробности о погибшем и обстоятельствах его смерти не раскрываются.