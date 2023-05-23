Одноклассники пострадавшей на линейке девочки рассказали об инциденте

«Я сначала краем глаза заметил, что нападающий приобнял одноклассницу, которая рядом со мной находилась. Потом повернул голову еще больше в их сторону, я заметил лезвие и сразу же рукой схватил его руку, в которой был нож, начал отводить от одноклассницы и звал на помощь, чтобы вырвали нож из его рук», — рассказал Андрей.