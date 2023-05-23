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Одноклассники пострадавшей на линейке девочки рассказали об инциденте

Ученики школы в поселке Иловля Волгоградской области, где школьник напал с ножом на одноклассницу, рассказали подробности инцидента. Об этом сообщает Рен ТВ.

Первым нож в руках нападавшего заметил выпускник Андрей и тут же попытался его выхватить.

«Я сначала краем глаза заметил, что нападающий приобнял одноклассницу, которая рядом со мной находилась. Потом повернул голову еще больше в их сторону, я заметил лезвие и сразу же рукой схватил его руку, в которой был нож, начал отводить от одноклассницы и звал на помощь, чтобы вырвали нож из его рук», — рассказал Андрей.

Сами школьники охарактеризовали нападавшего тихим парнем. Перед последним звонком и во время празднования все было спокойно, все произошло неожиданно. По словам учеников, у подростка и его жертвы не было никаких отношений, они только здоровались.

Стали известны подробности нападения выпускника на одноклассницу

Напомним, во время линейки в поселке Иловля один из выпускников достал из носка нож, схватил одноклассницу за волосы и попытался нанести ей удар. В результате девушка отделалась небольшим порезом на шее. По предварительным данным, парень был влюблен в нее.

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