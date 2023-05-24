В России украли памятник клещу Валере

Кража в российском городе произошла 22 мая, башкирское МВД начало проверку по факту пропажи. Автор фигуры Олег Чегодаев пообещал заменить клеща. Он добавил, что не планирует обращаться в полицию.

«Памятник не найден, мы его восстановим. На это потребуется две-три недели. Клещ Валера умер, да здравствует клещ Валера Второй! К инциденту относимся как к большой глупости, совершенной пока глупыми детьми. Поэтому никакого наказания мы для них не намерены добиваться», — заявил Чегодаев.

Необычный памятник появился в центре Уфы на улице Мустая Карима в октябре 2020 года. Объект считается самым маленьким памятником в России. Он представляет собой отлитую из серебра фигуру клеща, установленную на постаменте с надписью «Я просто, как и ты, хочу жить!». По словам автора, памятник призван показать, что нет плохих или хороших животных.