При пожаре на теплоходе в ХМАО один человек погиб

В результате пожара на теплоходе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом сообщает RT со ссылкой на управление Ространснадзора по Уральскому федеральному округу.

Как отмечает ведомство, во вторник, 23 мая на судне «РТ-377» во время ночной стоянки в районе поселка Зенково был зафиксирован хлопок, после чего начался пожар.

В процессе тушения пожара теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь.

Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести. Их госпитализировали, уточняется в сообщении.

В настоящее время на месте работают государственные инспектора Ростехнадзора и сотрудники правоохранительных органов.