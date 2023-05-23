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59 минут назад

При пожаре на теплоходе в ХМАО один человек погиб

Лера Букина

В результате пожара на теплоходе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом сообщает RT со ссылкой на управление Ространснадзора по Уральскому федеральному округу.

При пожаре на теплоходе в ХМАО один человек погиб
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечает ведомство, во вторник, 23 мая на судне «РТ-377» во время ночной стоянки в районе поселка Зенково был зафиксирован хлопок, после чего начался пожар.

В процессе тушения пожара теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь.

Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести. Их госпитализировали, уточняется в сообщении.

В настоящее время на месте работают государственные инспектора Ростехнадзора и сотрудники правоохранительных органов.

19 мая в Калининграде загорелся отель Marton Palace. Пожару присвоили второй уровень сложности. До этого в Калининграде произошел еще один пожар — возле Южного вокзала загорелся супермаркет «Виктория».

Происшествия,Ространснадзор,Ростехнадзор,
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