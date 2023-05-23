При пожаре на теплоходе в ХМАО один человек погиб

В результате пожара на теплоходе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом сообщает RT со ссылкой на управление Ространснадзора по Уральскому федеральному округу.
Как отмечает ведомство, во вторник, 23 мая на судне «РТ-377» во время ночной стоянки в районе поселка Зенково был зафиксирован хлопок, после чего начался пожар.
В процессе тушения пожара теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь.
Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести. Их госпитализировали, уточняется в сообщении.
В настоящее время на месте работают государственные инспектора Ростехнадзора и сотрудники правоохранительных органов.
19 мая в Калининграде загорелся отель Marton Palace. Пожару присвоили второй уровень сложности. До этого в Калининграде произошел еще один пожар — возле Южного вокзала загорелся супермаркет «Виктория».