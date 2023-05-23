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Группа из шести туристов из Белоруссии пропала во время восхождения на Эльбрус

Группа из шести белорусских туристов пропала во время восхождения на Эльбрус в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Группа туристов из Белоруссии пропала во время восхождения на Эльбрус
© globallookpress.com

Собеседник телеканала отметил, что группа туристов была не зарегистрирована. Они совершали восхождение по западному склону и в один момент перестали выходить на связь.

На поиски альпинистов утром 23 мая выдвинулись спасатели. Как сообщает Telegram-канал 112, также готовится вылет вертолета Ми-8 из Минеральных вод.

В пресс-службе МИД Белоруссии добавили, что отделение посольства республики в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства происшествия и находится в контакте с российскими компетентными органами.

Напомним, что в апреле мать с 16-летним сыном сорвались со скалы во время незарегистрированного похода по закрытому туристическому маршруту в горах в Сочи, который ведет к Ачипсинским водопадам. Они получили травмы, их эвакуировали вертолетом.

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