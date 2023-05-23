Стало известно о новых группах украинских диверсантов в Белгородской области

К селу Козинка Белгородской области направляются новые группы украинских диверсантов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации канала, российские силовики ведут бой с небольшими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ), также по дронам-разведчикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) работает система противовоздушной обороны.

Группа украинских диверсантов после интенсивных обстрелов приграничных территорий проникла в Белгородскую область 22 мая, из-за этого в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО). На следующий день, 23 мая, Министерство обороны России заявило о блокировке и разгроме членов ДРГ, уточнив, что погибли более 70 диверсантов. Остатки ДРГ отбросили из Белгородской области на территорию Украины.