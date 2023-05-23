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Житель Подмосковья убил ножом одного своего приятеля и ранил второго

На парковке в подмосковном Королеве мужчина убил ножом одного своего приятеля и ранил второго, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Житель Подмосковья убил ножом одного своего приятеля и ранил второго
© Мослента

По данным ведомства, вечером воскресенья, 21 мая, обвиняемый находился на парковке возле одного из торговых центров Королева. Там между ним и двумя знакомыми произошла ссора, и он напал на приятелей с ножом.

Один из мужчин скончался, второй госпитализирован. Подозреваемый скрылся на своем автомобиле, но вскоре был задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.

Ранее пьяный мужчина ранил ножом четверых человек в Москве.

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