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СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на Белгородскую область

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям "Террористический акт", "Покушение на убийство" еще по четырем статьям по факту нападения украинских диверсантов на Белгородскую область. Об этом СК сообщает на официальном телеграм-канале.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на Белгородскую область
© РИА Новости

"СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ "Террористический акт, "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Покушение на убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", "Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ", – указано в сообщении.

Сотрудники ведомства проводят следственно-оперативные мероприятия, устанавливают личности участников нападения и все обстоятельства произошедшего.

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