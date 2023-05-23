Москвичи помогли полиции задержать грабителя в центре города

Сотрудники полиции совместно с неравнодушными москвичами задержали в центре Москвы 44-летнего жителя Архангельской области, подозреваемого в открытом хищении мобильного телефона у пассажирки маршрутки. Об этом рассказал портал «МВД Медиа».

Сообщается, что этот инцидент произошел возле остановки общественного транспорта «Тверская площадь». Здесь из маршрутки выскочил мужчина, насильно отобравший у одной из пассажирок мобильный телефон. Женщина с криками о помощи выбежала вслед за ним. Прохожие быстро отреагировали на призыв потерпевшей и, скрутив злоумышленника, они передали его подоспевшему наряду ППС.