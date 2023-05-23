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Москвичи помогли полиции задержать грабителя в центре города

Сотрудники полиции совместно с неравнодушными москвичами задержали в центре Москвы 44-летнего жителя Архангельской области, подозреваемого в открытом хищении мобильного телефона у пассажирки маршрутки. Об этом рассказал портал «МВД Медиа».

Москвичи помогли полиции задержать грабителя в центре города
© ТАСС

Сообщается, что этот инцидент произошел возле остановки общественного транспорта «Тверская площадь». Здесь из маршрутки выскочил мужчина, насильно отобравший у одной из пассажирок мобильный телефон. Женщина с криками о помощи выбежала вслед за ним. Прохожие быстро отреагировали на призыв потерпевшей и, скрутив злоумышленника, они передали его подоспевшему наряду ППС.

Похищенный смартфон был сразу возвращен хозяйке, а против гостя с севера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (Грабеж). Его отправили под подписку о невыезде.

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