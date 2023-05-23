$79.94+0.0386.50+0.22

В Казани задержали женщину, напавшую с ножом на воспитательницу сына из-за игнора

В Казани задержали женщину, которая накинулась с ножом на воспитательницу своего сына. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В Казани задержали женщину, напавшую с ножом на воспитательницу сына
© Вечерняя Москва

По данным ряда СМИ, причиной нападения стал то, что воспитательница якобы игнорировала ребенка во время занятий.

Как рассказали в ведомстве, родительница ворвалась в учебное заведение и стала угрожать ножом воспитательнице. В ходе возникшей перепалки мать ребенка не выдержала и ударила ножом в руку педагогу.

Прибывшие на место полицейские арестовали женщину. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», передает РИА Новости.

Другое нападение с ножом произошло на юго-западе Москвы, где семнадцатилетняя девушка ударила ножом 13-летнего мальчика. Ребенок получил удар в спину между лопаток. Пострадавший был госпитализирован с неглубокой раной, его жизни ничего не угрожает.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий