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ФСБ опубликовала кадры задержания украинца, вербовавшего сотрудников «оборонки» РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Украины Андрея Петкевича. По данным следствия, он занимался вербовкой сотрудников российских оборонных предприятий с целью выведать у них секретную информацию.

Известно, что шпионскую деятельность Петкевич осуществлял по заданию разведслужб Украины. Тульский суд приговорил злоумышленника к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ФСБ РФ раскрыла 25-летнюю украинскую шпионку, которая передавала информацию о военных объектах и технике российской группировки войск «Восток». У нее были изъяты технические средства, в которых содержались геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность подразделений.

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