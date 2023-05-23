Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Украины Андрея Петкевича. По данным следствия, он занимался вербовкой сотрудников российских оборонных предприятий с целью выведать у них секретную информацию.

Известно, что шпионскую деятельность Петкевич осуществлял по заданию разведслужб Украины. Тульский суд приговорил злоумышленника к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.