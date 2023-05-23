В Москве за попытку диверсии на железной дороге задержан мужчина
Полиция задержала диверсанта, который поджег оборудование железнодорожной станции Электрозаводская в Москве в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает издание Life.ru.
По предварительным данным, 22-летнему мужчине поступило сообщение в социальных сетях, неизвестный пообещал ему 15 тысяч рублей за поджог. 8 мая злоумышленник сжег два релейных шкафа на участке Электрозаводская – Сортировочная. На месте он оставил пустые пластиковые бутылки, где было горючее, а также перчатки. Инцидент не повлиял на график движения поездов.
По данному факту заведено дело по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Ранее подозреваемый был судим за кражу, свой поступок он объяснил стремлением заработать.