В московской клинике загорелась мебель

Сотрудники МЧС потушили пожар, который произошел в клинике в центре Москвы, там загорелась мебель. Об этом сообщает агентство «Москва» в Telegram-канале.

«Проверяем информацию о возгорании в административном здании на Воронцовской улице», — говорилось в публикации СМИ.

Также стало известно, что из-за данного происшествия из здания начали эвакуировать людей.

Позднее выяснилось, что возгорание в медучреждении удалось ликвидировать. В здании начала гореть мебель.

В настоящий момент причина пожара и площадь возгорания не приведены.

Ранее экстренные службы передавали, что пожар в здании с военкоматом на востоке Москвы потушен.