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В московской клинике загорелась мебель

Сотрудники МЧС потушили пожар, который произошел в клинике в центре Москвы, там загорелась мебель. Об этом сообщает агентство «Москва» в Telegram-канале.

В московской клинике загорелась мебель
© РИА Новости

«Проверяем информацию о возгорании в административном здании на Воронцовской улице», — говорилось в публикации СМИ.

Также стало известно, что из-за данного происшествия из здания начали эвакуировать людей.

Позднее выяснилось, что возгорание в медучреждении удалось ликвидировать. В здании начала гореть мебель.

В настоящий момент причина пожара и площадь возгорания не приведены.

Ранее экстренные службы передавали, что пожар в здании с военкоматом на востоке Москвы потушен.

Также в Москве на Тверской произошел пожар рядом с гостиницей «Интерконтиненталь». Загорелся утеплитель на площади 10 кв. м в котловане строящегося здания. Принятыми мерами в 15:12 открытое горение получилось сбить.

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