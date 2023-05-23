В московской клинике загорелась мебель
Сотрудники МЧС потушили пожар, который произошел в клинике в центре Москвы, там загорелась мебель. Об этом сообщает агентство «Москва» в Telegram-канале.
«Проверяем информацию о возгорании в административном здании на Воронцовской улице», — говорилось в публикации СМИ.
Также стало известно, что из-за данного происшествия из здания начали эвакуировать людей.
Позднее выяснилось, что возгорание в медучреждении удалось ликвидировать. В здании начала гореть мебель.
В настоящий момент причина пожара и площадь возгорания не приведены.
Ранее экстренные службы передавали, что пожар в здании с военкоматом на востоке Москвы потушен.
Также в Москве на Тверской произошел пожар рядом с гостиницей «Интерконтиненталь». Загорелся утеплитель на площади 10 кв. м в котловане строящегося здания. Принятыми мерами в 15:12 открытое горение получилось сбить.