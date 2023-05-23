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Полиция накрыла школу воров в Москве

В Москве сотрудники правоохранительных органов накрыли школу воров, промышлявших кражами мобильных телефонов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Полиция накрыла школу воров в Москве
© globallookpress.com

Обучением карманников занимался приезжий из Рязани с 2021 года. Он создал «Общество по краже мобильных телефонов», где воровские навыки получили четверо взрослых и три девочки-подростка. Позже там обучились еще три девушки. Они украли мобильные телефоны на сумму более 500 тысяч рублей.

Сейчас все участники группировки задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Кража», «Организация преступного сообщества» и «Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений».

20 июля 2022 года московские полицейские задержали лидера и десятерых участников группы в возрасте от 16 до 45 лет, подозреваемых в кражах дорогих телефонов в московском метро.

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