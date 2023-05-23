Россиянин открыл стрельбу по жилому дому и магазину в Якутии

В Якутии сотрудники полиции и Росгвардии задержали дебошира, открывшего стрельбу по жилому дому и зданию магазина. Об этом сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел 21 мая в поселке Нижний Бестях. В результате происшествия две женщины получили ранения: их задело осколками от выбитых в доме окон. Прибывшие на сообщения о выстрелах правоохранители задержали 45-летнего местного жителя и изъяли охотничье ружье калибра 7,62 мм, а также патроны к нему.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас мужчина находится в ИВС, вскоре суд примет решение об избрании ему меры пресечения.