Россиянин получил срок за хранение дома найденной в лесу бомбы

Суземский районный суд Брянской области приговорил к четырем годам лишения свободы 54-летнего местного жителя за хранение дома найденного в лесу самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

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Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»). Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

Суд установил, что в сентябре 2022 года мужчина нашел в лесу самодельное взрывное устройство. Несмотря на общественную опасность и противоправный характер своих действий, он присвоил находку и хранил ее дома до изъятия сотрудниками правоохранительных органов.