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Судебный пристав призналась в освобождении осужденных россиян от работ за деньги

В Бахчисарайском районе Крыма судебный пристав-исполнитель призналась в освобождении осужденных от исправительных работ за деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Судебный пристав призналась в освобождении осужденных от работ за деньги
© Lenta.ru

В настоящее время установлено 38 эпизодов преступлений, женщину отстранили от должности. По данным следствия, фигурантка за 25 тысяч рублей подделывала документы и отменяла осужденным меры принудительного исполнения и ограничения. Среди вменяемых ей статей — получение взяток в крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог. Женщина написала явку с повинной. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что под Астраханью будут судить экс-сотрудника ИК-6 за взятки от заключенных на миллион рублей.

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