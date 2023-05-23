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Женщина умерла при эвакуации из Грайворонского района Белгородской области

Женщина 1941 года рождения умерла во время эвакуации из Грайворонского района Белгородской области.

Женщина умерла при эвакуации из Грайворонского района Белгородской области
© РИА Новости

Об этом сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"К сожалению, вчера во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения. Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Самые искренние соболезнования близким. Всем, чем нужно, конечно, поможем", - написал он.

Гладков добавил, что сейчас эвакуированные жители находятся в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Яковлевском округе и Ивнянском районе.

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