Женщина умерла при эвакуации из Грайворонского района Белгородской области

"К сожалению, вчера во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения. Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Самые искренние соболезнования близким. Всем, чем нужно, конечно, поможем", - написал он.