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В Воронеже ликвидировали пожар на складе пластиковых изделий

Пожарные ликвидировали пожар площадью 250 кв. м на складе пластиковых изделий в Воронеже, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

В Воронеже ликвидировали пожар на складе пластиковых изделий
© РИА Новости

"По оперативной информации пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 22:40 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении.

Вызов на место возгорания на складе пластиковых изделий на улице Цимлянской в Воронеже поступил спасателям в 21:05 понедельника, площадь пожара составила 250 кв. м, к ликвидации огня привлекались 24 человека и 6 единиц техники.

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