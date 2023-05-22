В Воронеже загорелся склад с пластиком

В Воронеже произошёл пожар на складе с пластиком. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

Огонь охватил отдельное здание склада в воронежском районе Машмет. Отмечается, что площадь пожара составляла 200 кв.м. На место происшествия прибыло 8 пожарных расчётов в составе 29 сотрудников пожарной службы.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала.